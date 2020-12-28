28 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

28.12.2020 06:42
28 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

28 Aralık 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:30 Maç Saati

03:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig

04:15 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 Maç Saati

06:15 Maç Saati

06:15 Özkan Sümer'in Hayatı

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

13:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Gaziantep FK - A. Alanyaspor

13:30 Taraftar

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Gaziantep FK - A. Alanyaspor

14:30 Futbolun Şehirleri

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor

16:00 Y. Malatyaspor - BB. Erzurumspor

16:45 Süper Lig

17:00 Y. Malatyaspor - BB. Erzurumspor

17:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor

19:45 Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa

20:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor

21:00 Süper Lig

23:00 Taraftar

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

28 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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