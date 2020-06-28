28 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Sonu
04:30 Süper Lig Kısa Özet
04:45 Maç Saati
06:00 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:30 Süper Lig Kısa Özet
10:00 Süper Lig Kısa Özet
10:30 Süper Lig Maç Sonu
12:30 Maç Saati
14:15 Maç Saati
14:15 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Süper Lig Maç Önü
18:30 Fenerbahçe - BTCTurk Malatya
18:30 DG Sivasspor - HK Kayserispor
19:15 Devre Arası
19:30 Fenerbahçe - BTCTurk Malatya
19:30 DG Sivasspor - HK Kayserispor
20:30 Süper Lig Maç Önü
20:30 Maç Önü
21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
21:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
21:45 Devre Arası
22:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
22:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
23:00 Süper Lig Maç Sonu