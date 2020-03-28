28 Mart 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Fırtına Tanrısı
00:15 Savaş Vadisi
02:00 Fırtına Tanrısı
02:30 Savaş Vadisi
03:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:45 Kuaförüm Sensin
05:45 Kuaförüm Sensin
06:00 Kuaförüm Sensin
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:30 Sev Kardeşim
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show