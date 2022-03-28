Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 The Minute
00:05 Haberler
00:10 Bisiklet: Katalonya Turu
01:05 Haberler
01:10 Bisiklet: Brugge-de Panne
02:00 Snooker: Cebelitarik Açık
03:30 Bisiklet: Katalonya Turu
05:05 Snooker: Cebelitarik Açık
07:00 Bisiklet: Katalonya Turu
08:30 Bisiklet: Multiplex
09:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
10:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
11:50 Kayakla Atlama Dünya Kupası
13:40 Bisiklet: Katalonya Turu
14:30 Bisiklet: Katalonya Turu
16:15 Bisiklet: Gent-Wevelgem
19:00 Bisiklet: Gent-Wevelgem
20:15 Bisiklet: Katalonya Turu
21:00 Haberler
21:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası
22:00 Dünya Körling Şampiyonası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika