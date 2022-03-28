28 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

28 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı

28.03.2022 06:42
28 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı

28 Mart 2022 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 The Minute

00:05 Haberler

00:10 Bisiklet: Katalonya Turu

01:05 Haberler

01:10 Bisiklet: Brugge-de Panne

02:00 Snooker: Cebelitarik Açık

03:30 Bisiklet: Katalonya Turu

05:05 Snooker: Cebelitarik Açık

07:00 Bisiklet: Katalonya Turu

08:30 Bisiklet: Multiplex

09:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

10:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası

11:50 Kayakla Atlama Dünya Kupası

13:40 Bisiklet: Katalonya Turu

14:30 Bisiklet: Katalonya Turu

16:15 Bisiklet: Gent-Wevelgem

19:00 Bisiklet: Gent-Wevelgem

20:15 Bisiklet: Katalonya Turu

21:00 Haberler

21:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası

22:00 Dünya Körling Şampiyonası

YORUMLAR
500
26 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı 26 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport, Bisiklet, Haberler, Gent, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:13 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesi sona erdi! İşte gündeme getirilen konu başlıkları
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 06:49:27. #1.12#
SON DAKİKA: 28 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement