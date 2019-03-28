28 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi
25 dakika önce
(ÖZEL) Kaan Ayhan: Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda"Milli forma ile gol atmak gurur verici""Tribünlerle bir bütün olduk"FENERBAHÇE18.00 Sarı lacivertliler, lige verilen arada Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:35 Kaynak: DHA
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