Son Dakika Haberleri: 28 Şubat Allah ve Diniyle Savaşmanın Adıydı"

28 Şubat Allah ve Diniyle Savaşmanın Adıydı"

11 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "28 Şubat, Allah ve diniyle savaşmanın adıydı.

28 Şubat Allah ve Diniyle Savaşmanın Adıydı
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, " 28 Şubat, Allah ve diniyle savaşmanın adıydı. Başörtüsünü yasaklamayı göze alan insanlar aslında Allah'ın diniyle savaşmış oluyorlar." dedi.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda " Orta Doğu'da Demokrasinin Dostları ve Düşmanları" konferansında konuşan Aktay, 28 Şubat'ta demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odaklarının milletin seçtiği siyasi iradeye müdahalede bulunduğunu söyledi.

"Birileri Allah'a, dine karşı savaş, bin yıl sürecek diyebiliyordu"

Bin yıl devam edeceği ileri sürelen sürecin, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle son bulduğunu belirten Aktay, şöyle konuştu:

"28 Şubat, Allah ve diniyle savaşmanın adıydı. Başörtüsünü yasaklamayı göze alan insanlar aslında Allah'ın diniyle savaşmış oluyorlar. Bin yıldır kelimeyi tevhidin yükseldiği bu topraklarda birileri Allah'a, dine karşı savaş bin yıl sürecek diyebiliyordu. Onlara göre '28 Şubat tedbirini alırsak Türkiye'de bu ülkenin sahipleri, bu ülkenin bağrından çıkmış, bu ülkenin gerçek dostları bir daha asla iktidara gelemeyecekti.' Böyle bir tedbir almışlardı."

İslam dininin Batılı insanlar gözünde 11 Eylül saldırısına kadar büyük ilgi gördüğünü anlatan Aktay, saldırının ardından İslam'ın terörizmle özdeşleşen bir din haline getirilmeye çalışıldığını, bu nedenle İslam'a olan ilginin bıçak gibi kesildiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin, İslam ülkelerine karşı her zaman ikiyüzlü olduğunu ifade eden Aktay, şunları kaydetti:

" Sisi, Mısır tarihinde ilk defa seçimle iktidara gelmiş ve bir yılını doldurmadan kendisini savunma bakanlığına getiren bir cumhurbaşkanını devirmiş eli kanlı bir diktatördür. Rabia Meydanı'nda 3 bin insanı gözünü kırpmadan katleden insandır ama Batılılar, buna darbe bile demediler. Avrupa ülkeleri bu kadar iki yüzlüdür."

Konferansa, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Murat Erman, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, AK Parti Siirt İl Başkanı Özgür Fuat Çalapkulu, Yazar İhsan Süreyya Sırma, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:04 Kaynak: AA

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