29 adet tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 29 adet tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

6 saat önce

Kilis'te jandarma ekipleri 29 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

29 adet tarihi sikke ele geçirildi, System.String[]

Kilis'te jandarma ekipleri 29 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Resul Osman Mesire Alanı'nda Ö.M. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada 29 adet tarihi sikke ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Başsavcı, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
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