Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Cehennemden Kaçış
00:30 Recep İvedik 4
02:30 Siyah Beyaz Aşk
02:40 Cehennemden Kaçış
04:00 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
07:00 Ankara'nın Dikmeni
08:15 Corgi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
13:00 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
20:00 Çatı Katı Aşk
22:30 Rocky 4
23:30 Suikastçilerin Şifresi
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika