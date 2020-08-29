29 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Cehennemden Kaçış 00:30 Recep İvedik 4 02:30 Siyah Beyaz Aşk 02:40 Cehennemden Kaçış 04:00 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 İkizler Memo-Can 07:00 Ankara'nın Dikmeni 08:15 Corgi 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Cumartesi 11:00 Güneşi Beklerken 13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 13:00 Hekimoğlu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri 20:00 Çatı Katı Aşk 22:30 Rocky 4 23:30 Suikastçilerin Şifresi

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