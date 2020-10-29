29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Törene, Viranşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Ercan , askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken, şiir ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halfeti ilçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kaymakam Selami Korkutata ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak tebrikleri kabul etti.

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