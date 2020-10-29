29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Viranşehir ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.
Halfeti ilçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kaymakam Selami Korkutata ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak tebrikleri kabul etti.
Programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.
Törene Cumhuriyet Savcısı Hikmet Demir, İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Mahir Soner Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere, daire amirleri, okul idarecileri sivil toplum kuruluşları muhtarlar ve öğrenciler katıldı.
Viranşehir ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken, şiir ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Viranşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Ercan, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.
- Kaynak: AA
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