29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ömer Duruk Kapalı Spor Salonunda düzenlendi.

Kaymakam Volkan Hülür, törende, 97 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyetin ilan edildiğini hatırlattı.

Cumhuriyetin Türk milletine emanet edilmiş en büyük miras ve asla vazgeçilmeyecek bir değer olduğu belirten Hülür, "Bu değere her zaman sahip çıkacağımızı belirterek Cumhuriyet Bayramını gururla kutluyorum. Türk Milleti 29 Ekim 1923'de bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde sadece kendisinin söz sahibi olduğunu kanıyla ve canıyla ispatlamıştır." dedi.

Törende, öğrenciler şiirler ve kompozisyon okudu, öğretmenler müzik dinletisi yaptı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyelerince ödül verildi.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Törene, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Akseki İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ercan Cesur, Akseki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, Akseki İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan, Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amiri Mustafa Kökağaç, Akseki Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.