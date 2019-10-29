29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BALIKESİR

Valinin kabulü

Valinin tören alınana gelişi

Törenden görüntüler

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması

Tören resmi geçiti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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Balıkesir'de 29 Ekim Coşkusu

Cumhuriyetin 96.yılı Balıkesir'de coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki törene çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı Balıkesir'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Coşkunun yaşandığı kutlamalarda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sergilendi ve resmi geçit töreni düzenlendi.

Kutlama sabah saatlerinde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın tebrikleri kabulü ile başladı. Ardından Atatürk Stadyumu önünde düzenlenen etkinlikte Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan tören aracına binerek vatandaşların bayramını kutladı.

Askeri bandonun çaldığı İstiklal Marşı coşku içinde okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, "Cumhuriyetimizin bekası için her türlü tehditle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Devletimize ve milletimize kastedenler, kimi zaman terör örgütlerini maşa olarak kullandılar, kimi zaman içeriden işbirlikçilerle darbeler yapmaya, devletimizi yıkmaya, milletimizi bölmeye çalıştılar. Özgüvenimizi yüksek tutup, ortak hedeflerde buluşma başarısını gösterdiğimiz sürece, daha da kuvvetleneceğimize, büyüyeceğimize, gelişeceğimize samimiyetle inanıyorum. El ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız. Bu son derece anlamlı duruşumuzla, kardeş kavgası çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına da bir kere daha en güzel cevabı vermiş olacağız" dedi.

Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından Balıkesir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterileri sergilendi. Mehter takımının konserinin ardından törenlerin sonunda resmi geçit yapıldı. Çok sayıda okulun ve yüzlerce öğrencinin katıldığı program resmi geçit töreni ile sona erdi.

Tören sonunda Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, törenleri askeri kıyafetiyle programı izlemeye gelen 4 yaşındaki Muhammet Oğuzhan Vardar ile birlikte gazetecilere asker selamı verdi.

Öte yandan, Balıkesir'de düzenlenen törenlerde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, CHP Milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, CHP İl Başkanı Sekan Sarı, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, askeri erkan, STK'ların başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.