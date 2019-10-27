29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip olan yüce milletin bayramını, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olan Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eser olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu eser, sahip olduğu vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecan ve şevkle mücadele eden bir milletin bugünkü nesillere en değerli armağanıdır.

İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı 'Kurtuluş ve İstiklal' ateşiyle başlayan Milli Mücadelemiz, Cumhuriyetin ilanıyla nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk milletinin ve devletinin varlığı bütün dünyada kabul görerek ebedileşmiştir." ifadelerini kullandı.

Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyetin, herkesi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğü ve dayanışmayı sağlayan, güçlü ve modern bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değer olduğunu kaydeden Aksoy, her alanda sahip olunan kazanımları daha ileriye götürmenin ve ülkeyi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyet ve onun temel prensipleri etrafında toplanarak, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve çalışmayla mümkün olacağını belirtti.

Vali Aksoy, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemizin, kalkınma ve modernleşme yolunda çok önemli adımlar attığını ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde, Türkiye eğitimden sağlığa, sanayileşmeden alt yapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.

Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiyesini el birliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev ise daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, değerli Kocaelili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."