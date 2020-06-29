29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Norwich - Manchester United
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
04:10 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man
04:10 Newcastle United - Manchester City
05:30 Almanya Bundesliga Özetler
05:50 Süper Lig Özetler
06:05 Ustalara Saygı
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Real Madrid - Atletico Madrid
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Süper Lig Özetler
09:10 Almanya Bundesliga Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe
09:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim
15:00 La Liga Özetler
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe
15:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim
16:00 Spor Bülteni
16:00 Spor Haftasonu
16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş.norwich – Manchester Unit
16:30 Norwich - Manchester United
17:00 Almanya Bundesliga Özetler
17:20 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL
17:30 İtalya Kupası Magazin
17:55 Leicester City - Chelsea
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Hafta Sonu
20:00 Hedef Süper Lig
20:25 Newcastle United - Manchester City
21:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea
21:30 Leicester City - Chelsea
21:45 La Liga Özetler
22:20 Stadyum