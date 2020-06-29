29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

29 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Norwich - Manchester United

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

04:10 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man

04:10 Newcastle United - Manchester City

05:30 Almanya Bundesliga Özetler

05:50 Süper Lig Özetler

06:05 Ustalara Saygı

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Real Madrid - Atletico Madrid

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Süper Lig Özetler

09:10 Almanya Bundesliga Özetler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe

09:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:10 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim

15:00 La Liga Özetler

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

15:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe

15:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim

16:00 Spor Bülteni

16:00 Spor Haftasonu

16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş.norwich – Manchester Unit

16:30 Norwich - Manchester United

17:00 Almanya Bundesliga Özetler

17:20 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL

17:30 İtalya Kupası Magazin

17:55 Leicester City - Chelsea

18:00 Spor Merkezi

19:50 Spor Hafta Sonu

20:00 Hedef Süper Lig

20:25 Newcastle United - Manchester City

21:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea

21:30 Leicester City - Chelsea

21:45 La Liga Özetler

22:20 Stadyum

Almanya, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:07 Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 11:20 Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 07:05:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]