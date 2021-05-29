29 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Avrupa'nın Paslaşması

04:00 Gündem Futbol Transfer

05:30 Avrupa'nın Paslaşması

06:05 İngiltere Premier Lig Özetler

06:35 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Münih - Augsburg

08:40 A Milli Futbol Takımı Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

10:00 Spor Bülteni

10:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

12:00 Spor Bülteni

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Avrupa Stüdyosu

14:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

15:00 Spor Bülteni

15:55 Türkiye - Portekiz

18:00 Spor Bülteni

18:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Spor Hafta Sonu

21:00 Spor Bülteni

21:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

22:00 Gündem Futbol Transfer