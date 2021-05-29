Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'nın Paslaşması
04:00 Gündem Futbol Transfer
05:30 Avrupa'nın Paslaşması
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Augsburg
08:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
12:00 Spor Bülteni
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Avrupa Stüdyosu
14:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
15:00 Spor Bülteni
15:55 Türkiye - Portekiz
18:00 Spor Bülteni
18:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Spor Hafta Sonu
21:00 Spor Bülteni
21:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
22:00 Gündem Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika