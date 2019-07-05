29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali

Akçaabat Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen ve uluslararası kimliğe sahip olan Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin 29'uncusunun 18 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Akçaabat Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen ve uluslararası kimliğe sahip olan Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin 29'uncusunun 18 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, festival kapsamında voleybol, sokak basketbolu, penaltı turnuvaları, resim ve fotoğraf sergileri, belgesel gösterimi, bordo-mavi gece, havai fişek gösterileri, yöresel etkinlikler ile konserler düzenleneceğini belirtti.

Ekim, festivalin ilçede 4 gün süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Festival, yurt içi ve yurt dışından şehrimize gelecek halk oyunları grupları ile yöresel gruplar, halkın katılımı ile gerçekleşecek kortej yürüyüşü ve yayla göçü canlandırması, sahildeki kemençe ve davul-zurna eşliğindeki büyük horon halkası ile devam edecek. 20 Temmuz Cumartesi günü Hıdırnebi Yayla Şenliği, geleneksel halk horonu ve yöresel sanatçı konserleri gerçekleştirilecektir. Festival kutlamaları kapsamında 19 Temmuz Cuma akşamı Coşkun İşçi, Yahya Altun ile Emre Kaya konserleri, 20 Temmuz Cumartesi akşamı Serdar Bıyıklı, Pelin Karaağaçlı ile Ekin Uzunlar konseri ve 21 Temmuz Pazar son akşam ise Akçaabatlı sanatçılar grubu ve Sinan Yılmaz ile birlikte Bordo Mavi gece gerçekleştirilecektir. Festivalinin bu yıl 29'uncusu düzenliyoruz. Bölgemizin zengin bir kültürü, folkloru ve müziği var. Bu zenginliklerini, düzenlediğimiz festival programlarıyla ülke genelindeki hemşehrilerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bölgemizin en eski festivallerinden biri olan bu festivali düzenlememizdeki amaçlarımız arasında halkımızla bir araya gelmek, hemşehrilerimizin kaynaşmasına vesile olmak, farklı ülkelerin kültürlerini tanımak, kültürümüzü birlikte yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak yer alıyor."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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