Beşiktaş ile Ghezzal arasında anlaşma sağlandı. Kontrat 3+1 yıllık olacak. 2.2 milyon Euro yıllık ücret, Şampiyonlar Ligi bonusu sözleşmede olacak. Beşiktaş bu teklifi yükseltmedi, tavrını gösterdi ve anlaşma sağlandı.

LEICESTER TARAFI KALDI

Oyuncunun tapusuna sahip olan İngiliz ekibi Leicester City'yle de görüşmeler devam ediyor. Bonservis bedeli 3 ila 3.5 milyon euro arasında olacak.

GALATASARAY DEVREDEN ÇIKTI

Rachid Ghezzal'ın Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 kaybetmesiyle Devler Ligi'ndeki durumu görerek tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı konuşuluyor.