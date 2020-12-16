3 araç çarpıştı, otomobilde bulunan 2 kişi kaçtı - Son Dakika

3 araç çarpıştı, otomobilde bulunan 2 kişi kaçtı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada yaralanan olmazken, takla atan otomobilde bulunan 2 kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AES 869 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 06 BCY 126 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı. M.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeritten gelen N.Ö. idaresindeki 54 AEA 206 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan olmazken, takla atan araçta bulunan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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