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3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti

03.10.2021 17:31

Malatya'da yaşanan kazada seyir halindeki bir otomobil, karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. Araçların hurdaya döndüğü korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Kale ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada, Elazığ istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen araç karşı şeride geçerek, bir otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı. Feci kazada hurdaya dönen araçlardan 2'si yol kenarında bulunan kayısı bahçesine savrulurken, ihbar üzerine olaya yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi

1'İ POLİS 3 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, Diyarbakır'da görevli polis memuru Abdusselam Ekici (31), Selami Çeçen (22) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şerif Ekici (50) ve Fehriye Çeçen'in (33) de hayatını kaybetmesi ile kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler:

3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi
3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi
3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi
3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi
3 aracın karıştığı kazada 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirdi
3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti

Otomobil, Tragger, Elazığ, Polis, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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