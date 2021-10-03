3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kale ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada, Elazığ istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen araç karşı şeride geçerek, bir otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı. Feci kazada hurdaya dönen araçlardan 2'si yol kenarında bulunan kayısı bahçesine savrulurken, ihbar üzerine olaya yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'İ POLİS 3 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, Diyarbakır'da görevli polis memuru Abdusselam Ekici (31), Selami Çeçen (22) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şerif Ekici (50) ve Fehriye Çeçen'in (33) de hayatını kaybetmesi ile kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler: