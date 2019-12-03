Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri
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3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

6 saat önce

Erzurum, Iğdır, Tunceli, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" etkinliklerle kutlandı.

Erzurum, Iğdır, Tunceli, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" etkinliklerle kutlandı.

Ağrı

Ağrı Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonun'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Engellilerin braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumasının ardından, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan klip katılımcılara izletildi.

Program, engellilerin müzik ve şiir dinletisiyle son buldu.

Programa, il protokolü, engelliler ve yakınları katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

Erzincan, Erzurum, Aralık, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:35 Kaynak: AA
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