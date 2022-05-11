Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı

11.05.2022 16:15

Son dakika 3. sayfa haberine göre 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattılar.

3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattılar. Kask kullanmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Cezai işlem makbuzunu yırtıp atan sürücü Raşit I., polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Cuma mahallesi Hastanede caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattılar. Uygulama da kask kullanmayan sürücü durduruldu. Sürücü Raşit I.'ya aracına plaka takmamaktan 3 bin 91 TL, Kask kullanmamaktan 196 TL cezai işlem uygulandı.

Basın mensuplarını gören sürücü, motosikletin koltuğunun altından çıkardığı plakayı eline alarak, "Şöyle de çek" dedi.

Kazanın ardından plakasının yerinden çıktığını söyleyen sürücü, "Cumartesi günü kaza yaptım. Bana 3 bin 287 TL cezai işlem uygulandı. Kaza yaptım diyorum anlamıyorsunuz." diyerek ceza makbuzunu yırtıp attı. Şov yapan sürücü, hızla gitti.

Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı
Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı
Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı
Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı
Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı
Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı
Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı
Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı
Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı
Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | 3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı - Son Dakika
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