Son Dakika Haberleri: 3 çocuğuyla evden ayrıldı, 19 gündür haber alınamıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

3 çocuğuyla evden ayrıldı, 19 gündür haber alınamıyor

1 saat önce

Elazığ'da 3 çocuğunu yanına alarak evden ayrılan kadından 19 gündür haber alınamıyor.

3 çocuğuyla evden ayrıldı, 19 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Elazığ'da 3 çocuğunu yanına alarak evden ayrılan kadından 19 gündür haber alınamıyor.


Hicret Mahallesi Çeçen Sokak'ta yaşayan Semra Kaya (47), 18 Ağustos Pazar günü 11 çocuğundan Emirhan (12), Muhammet (9), Umut (7) ile birlikte evden ayrılıp bir daha dönmedi. Tarlada yevmiye ile çalışarak ailesini geçindiren Hikmet Kaya (50), işteyken ağabeyinin araması üzerine eve geldi. Akşama kadar bekleyen Kaya, eşinin ve çocuklarının eve gelmemesi üzerine arayamaya başladı. Aramaları sonuçsuz kalan Kaya, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Evdeki kalan 3 çocuğu ile zor günler geçiren Kaya, eşinin ve çocuklarının bulunmasını istedi.


"Tek eve gelsinler bana yeter"


Eşini ve çocuklarının 19 gündür kayıp olduğunu belirten Hikmet Kaya, "3 çocuğumla birlikte kayıp. Kayıp olan çocuklarım Muhammet, Emirhan ve Umut. Allah için gören varsa bana bir haber versin. Çocuklarımı da, ailemi de seviyorum. Devletten yardım bekliyorum. Tek eve gelsinler bana yeter. 3 çocukla birlikte eşim kayıp. Nereye gittiysem bulamadım. Ağın, Arapgir, Pertek, Malatya olmak üzere her yere gittim. Herkese telefon açtım. Kimse yok dedi. Aramadığım yer kalmadı. Daha mecburi kayıp ilanı verdim. 11 tane çocuk var, birkaç tanesi evli. Ben işteyken kardeşim saat 09.00 gibi telefon açtı, dedi 'Eşin yok.' Geldim ve gerçekten de yok. Terminale gittim araştırdım yok. Şuan 3 tane çocuk evde kaldı. Yediğimiz içtiğimiz belli değil. 19 gündür ne yemek yedim ne de uyumuşum" dedi.


"Anne gel perişan haldeyiz"


Gözyaşları içinde annesi ve kardeşlerinin gelmesini beklediğini dile getiren Mert Kaya ise, "Annemle kardeşlerimin gelmelerini istiyorum. Devletimizden yardım bekliyorum. Anne gel, perişan haldeyiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarım kalan külliye inşaatı MHP, AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi
Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:18:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 çocuğuyla evden ayrıldı, 19 gündür haber alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]