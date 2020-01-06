3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü tutuklandı - Son Dakika

3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü tutuklandı

6 saat önce

Giresun'da 3 çocuk annesi kadının öldüğü trafik kazasında gözaltına alınan araç şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü tutuklandı, System.String[]

Giresun'da 3 çocuk annesi kadının öldüğü trafik kazasında gözaltına alınan araç şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 4 Ocak gecesi Keşap ilçesinde Hisarüstü köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. R.K. yönetimindeki 28 AR 840 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Arzu Memiş olay yerinde hayatını kaybetti, alkollü olduğu belirlenen sürücü R.K. ise yaralı olarak kurtuldu.


Tedavisinin ardından alınan ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen R.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Arzu Memiş'in cenazesi adli tıp işlemlerinin ardından Dereli ilçesine bağlı Kurtulmuş köyüne getirilerek toprağa verildi. - GİRESUN

Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:51 Kaynak: İHA
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