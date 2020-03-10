3. Gıda ve Beslenme Bienali için geri sayım başladı

İstanbul'da 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Gıda ve Beslenme Bienali, gıda ve beslenmenin tüm paydaşlarını bir araya getirecek. "Gelecek gelmeden" temasıyla gerçekleşecek Bienalde gıda güvenliği ve güvencesinin mevcut durumu, gelecekte ülkemizi bekleyen riskler ve bunlara karşı alınacak önlemler tartışılacak.



Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak; gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgi birikimi de aynı hızda güncelleniyor ve genişliyor. Daha sağlıklı bir yaşam talebinin gündemi belirlediği günümüzde, beslenme ve sağlığın geleceği de artık gelenekselden farklı bir yaklaşımla, modern bilimin ışığında değerlendiriliyor.



Türkiye'nin gıda ve beslenme alanında önde gelen isimlerini bir araya getiren Gıda Aydınlatma Platformu (GAP), bu bakış açısıyla, gıda ve beslenmenin geleceğine ışık tutacak bir etkinliğe imza atacak. "Gelecek Gelmeden" temasıyla 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 3. Gıda ve Beslenme Bienali; kamudan, akademiden, sivil toplum kuruluşlarından uzmanları bir araya getirecek. Bienalde gıda üretim ve tüketiminin geleceğinin garanti altına alınarak, sürdürülebilir beslenme için yapılması gerekenler tartışılacak.



Gıdanın geleceğine dair sorulara cevaplar aranacak



Gıda Aydınlatma Platformu ve İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, Bienalle ilgili açıklamalarda bulundu. Geniş katılımlı bu etkinlik sayesinde gıdanın geleceğine dair cevapsız soru kalmamasının hedeflendiğini söyleyen Elmacıoğlu; ilgili Bakanlıklar ve üniversiteler yanında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden uzmanların da Bienale konuşmacı olarak katılacağı bilgisini verdi.



Bienalin hedeflenen çıktıları çerçevesinde öncelikli hedef kitlesinin ülkenin geleceği ile ilgili kritik kararlara imza atan politikacılar ve kanun yapıcılar, akademisyenler ile gıdanın sürdürülebilirliğinde en önemli paya sahip olan gıda tedarik zincirinin paydaşları olduğunu belirten Elmacıoğlu, katılımcılar önemli bir bölümünün de gıda ve beslenmenin geleceğini temsil eden öğrenciler olduğunu söyledi.



Günümüze ve geleceğe bakış



Bienalin 12 Mart Perşembe günü yapılacak açılışında ele alınacak ilk konu, ülkemizde gıda ve beslenmenin geleceğine bir bakış olacak. İklim değişikliğinin Türkiye üzerine etkilerinin değerlendirileceği oturumda, "Gelecek Gelmeden" alınması gereken önlemler, yeni teknolojiler ve fırsatlar üzerinde tartışılacak.



Bunun devamında, 3. Gıda ve Beslenme Bienalinin ilk gününde tüketicinin korunması için kamunun aldığı önlemler, özellikle gıda takviyelerine yönelik yasal düzenlemeler, probiyotikler, gıdalarda ve gıda katkılarında risk değerlendirmeleri, taklit ve tağşiş ile ilgili denetim ve yaptırımlar detaylı olarak tartışılarak ülkemizde gıda ve beslenmenin mevcut durumuna ışık tutulacak.



Bienalin ikinci gününde ise Türkiye'nin beslenme alışkanlıkları ile ilgili son veriler, gıdalarda oluşabilecek sağlık riskleri ve önlemler, bebek ve çocuk beslenmesinde mevcut durum ve eğilimler, bilgi kirliliği ve gıda okur yazarlığı gibi gıda ve beslenmenin geleceği ile ilgili konular mercek altına alınarak geleceğe yönelik görüşler derlenecek. İki gün sürecek Bienal sonucunda ülkemizin ve dünyanın gıda ve beslenme gündeminde yer alan önemli konular hakkında görüş bildirgeleri oluşturulması ve bu şekilde geleceğe ışık tutulması öngörülüyor. - İSTANBUL