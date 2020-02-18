3 günde yaptılar, içinde keyif sürüyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 günde yaptılar, içinde keyif sürüyorlar - Son Dakika

3 günde yaptılar, içinde keyif sürüyorlar

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Nasır köyünde inşaatlarda kalıpçı olarak çalışan Suat Kaya (38), ailesi ile birlikte evinin bahçesinde kardan Eskimo Evi inşa etti.

3 günde yaptılar, içinde keyif sürüyorlar, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Nasır köyünde inşaatlarda kalıpçı olarak çalışan Suat Kaya (38), ailesi ile birlikte evinin bahçesinde kardan Eskimo Evi inşa etti.


Kar yağışının etkili olduğu Nasır köyünde kardan yaptıkları bloklarla kardan ev (iglo) inşa eden Kaya ve ailesi, aile bireyleri ve köydeki vatandaşlarla hoşça vakit geçiriyorlar. Yapımı yaklaşık 3 gün süren kardan ev görenlerin ilgisini çekiyor. Öte yandan bu evi yapmayı bilenlerin doğada zorlu kış şartlarında hayatta kalabildiği biliniyor.


Konu hakkında açıklama yapan Suat Kaya, "Hafta sonu evde canımız sıkıldı, çocuklarla bir karar verdik, kardan bir ev yapalım dedik. Elimizde dikdörtgen bir kabı kalıp yaparak bloklar oluşturduk. Testere yardımıyla düzeltmeler yaptığımız bloklardan üç günlük bir çalışma sonucunda kardan ev inşa etmeyi başardık" dedi.


İsa Kaya ise, "Ben, kardeşim, annem ve babamla birlikte kardan ev inşa etik. Çok mutluyuz çünkü ailecek burada hoş vakit geçiriyoruz. Bazen de köydeki arkadaşlarımız geliyorlar, onlarla birlikte oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz bu evde" diye konuştu. - SİVAS

Suat Kaya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi
Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti Son Dakika: Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'deki istifalarla ilgili açıklama: İyi günde olsunlar

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 16:58:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 günde yaptılar, içinde keyif sürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]