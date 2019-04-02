Son Dakika Haberleri: 3 Günlük Bebek Öldü

3 Günlük Bebek Öldü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Suriyeli ailenin 3 gün önce dünyaya gelen bebekleri annesinin emzirmesinin ardından öldü.

3 Günlük Bebek Öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Suriyeli ailenin 3 gün önce dünyaya gelen bebekleri annesinin emzirmesinin ardından öldü. Bebeğin ölümü otopsi sonucu belli olacak.

Olay öğle saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesi'nde Suriyeli Gılef ailesinin evinde meydana geldi. Gılef ailesinin 3 gün önce 4'üncü çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre, Ruveyda ismi verilen bebeği annesi emzirdikten sonra yatağına yatırdı. Annesi bir süre sonra bebeğine baktığında, bebeğinin tepki vermediğini gördü. Ailenin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi bebeği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 günlük bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Hüseyin Ali Gılef kızının ölümünün acısını yaşadı.

Kız bebeğin ölümünün yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:55 Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Güncel
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