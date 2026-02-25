3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
25.02.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Sivas, Kayseri ve Yozgat için kuvvetli kar uyarısında bulundu. İstanbul'da da sıcaklıkların 1 dereceye düşmesiyle perşembe günü yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunda birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Rapora göre bugün 15 ilde sağanak, 25 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

15 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Sağanak yağış uyarısı yapılan iller Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Mersin, Sinop, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa olarak açıklandı.

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

SİVAS, KAYSERİ VE YOZGAT'TA KUVVETLİ KAR

Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışın yarın gece saatlerine kadar etkili olacağı, bu nedenle ulaşımda aksama, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

İSTANBUL'DA SICAKLIK 1 DERECEYE DÜŞECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da çarşamba gecesinden itibaren hava sıcaklıkları sert şekilde düşecek. Marmara üzerinden gelen nemli hava ile Balkanlar'dan sarkan soğuk havanın birleşmesiyle sıcaklıkların 1 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Kentte yağışın karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise perşembe günü saf kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Özellikle Çatalca, Silivri ve Başakşehir gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar örtüsü oluşma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Hava Durumu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:35:28. #7.11#
SON DAKİKA: 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.