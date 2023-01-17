3 kızını öldüren müezzinin 'cezai ehliyeti' yine tam çıktı - Son Dakika
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3 kızını öldüren müezzinin 'cezai ehliyeti' yine tam çıktı

17.01.2023 17:33
3 kızını öldüren müezzinin 'cezai ehliyeti' yine tam çıktı

TRABZON'un Of ilçesinde çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen müezzin Emre Göktaşın (39), avukatının talebiyle ikinci kez istenen adli tıp kurumu raporunda...

TRABZON'un Of ilçesinde çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen müezzin Emre Göktaşın (39), avukatının talebiyle ikinci kez istenen adli tıp kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirtildi.

Olay, 31 Ağustos 2021'de ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği ve adli tıp kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen Emre Göktaş hakkında dava açıldı. Göktaş, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.YENİ RAPORUN SONUCU AÇIKLANDIDuruşmada, sanık Göktaş'ın avukatının, önceki celsede müvekkilinin 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna ilişkin rapora, bazı çelişkileri öne sürüp, itirazı üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen yeni raporun sonucunu açıkladı. Mahkeme başkanı, raporda; sanığın daha önce hakkında verilen 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna dair karar çıktığını belirtti.Duruşmada mütalaasını sunan savcı da, sanığın 'canavarca hisle alt soydan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.'ÇOCUKLARIMI SEVMEDİĞİM İFTİRADIR'Savunmasında mütalaaya itiraz eden sanık Göktaş, çocuklarına karşı canavarca hisle yaklaşmadığını belirterek, "Kesinlikle ne yaptığımı bilmiyordum. Eşim beni çok yormuştu; psikolojik ilaçlar kullanıyordum. Bu eylem, ne yaptığımı bilmediğim bir dönemde gerçekleşti. Çocuklarımı sevmediğim iftiradır" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 3 kızını öldüren müezzinin 'cezai ehliyeti' yine tam çıktı - Son Dakika

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