3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

23.09.2022 11:17
3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Rıdvan H. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Rıdvan H. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması dahilinde 19 Eylül'de Ankara'dan İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi. Bunun üzerine güvenlik kameralarından yolcu takibe alındı. Takip sonucunda polis ekipleri taksi bekleyen yolcunun yanına gelerek kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, şahsı parmak izi kontrolüne götürdü.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yolcunun polise gösterdiği "Mehmet Sıddık Hozman" adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine parmak izi kontrolü yapıldı. Detaylı incelemede şahsın 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan Rıdvan H. olduğu öğrenildi. Silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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3 KORUCUNUN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA YER ALAN TERÖRİST HAVALİMANINDA YAKALANDI 3 KORUCUNUN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA YER ALAN TERÖRİST HAVALİMANINDA YAKALANDI
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 korucuyu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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