3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Osmaniyespor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 9. haftası'nda Elazığ Karakoçan, sahasında Osmaniyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Emre Yüksel xx, Şenol Bektaş xx, Ali Gün xx
Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ xx, Burak Özbakır xx, Barış Kazer xx (Emirhan dk. 87 ?), Yaşar Kaan Yılmaz xx (Batın dk. 81 ?), Mehmet Eksik xx, Kaan Güdü xx, Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay xx, Batuhan Kaya xx, Semih Ekmen xx (Serkan dk. 90 ?), Burak Kavlak xx
Osmaniyespor: Mesut Balkan xx, Mustafa Öztürk xx (Fatih dk. 79 x), Halil İbrahim Cenik xx (Atakan dk. 87 ?), Kerim Bölük xx, Hamit Bayraktar xx, Erkan Çam xx, Yavuz Koç xx (Sidar dk. 74 x), Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Hakkı İsmet Şimşek xx, Soner Birinci xx, Bekir Can Kara xx (Ali Emre dk. 79 x)
Sarı Kartlar: Batuhan, Ferhat, Semih (Elazığ Karakoçan), Kerim, Hakkı İsmet (Osmaniyespor) - ELAZIĞ
- Kaynak: İHA
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