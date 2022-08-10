Gebze'de orman yangını (3) - Son Dakika
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Gebze'de orman yangını (3)

10.08.2022 17:40

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜGebze'nin Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Gebze'nin Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre, 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. İtfaiye, orman ve AFAD ekiplerinin söndürme çalışmalarına, havadan 4 helikopter ile destek verildiği kaydedildi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: TRAFO PATLAMASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYORSoğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kesinlik olmamakla birlikte trafo patlaması nedeniyle yangın çıktığı tahmin ediliyor. Jandarmamız bu konuda araştırmasını yapıyor. Şu an söndürme çalışmaları tamamlandı. Soğutma çalışmaları başladı. 4 tane helikopter yangına müdahale etti. AFAD, Orman İşletme, Büyükşehir, Gebze Belediyesi ve çevre belediyelerimizin arazöz, iş makinesi ve tüm ekipmanları burada. Orman bölge müdürümüzün de ifadesiyle tamamen kontrol altına alınmış oldu. Söndürme tamamlandı, soğutma çalışmaları sürüyor. Tavşanlı mahallemizdeki ağırlıklı makilik bir bölge. 10 hektar civarında bir alanı etkilediğini görüyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Gebze, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de orman yangını (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gebze'de orman yangını (3) - Son Dakika
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