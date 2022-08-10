Gebze 'nin Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre, 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. İtfaiye , orman ve AFAD ekiplerinin söndürme çalışmalarına, havadan 4 helikopter ile destek verildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Gebze, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gebze'de orman yangını (3) - Son Dakika

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