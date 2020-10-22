3. Türkiye 2023 Zirvesi - Son Dakika

3. Türkiye 2023 Zirvesi

22.10.2020 15:27
3. Türkiye 2023 Zirvesi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor. Bunları birbirine bağlamak için, bağımsız uygulamaları birbirine birleştiren yoğun bir çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini vereceğiz." dedi.

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yayın organlarından Sabah gazetesinin düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Karaismailoğlu, dijital dönüşüm sürecinde Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, dijitalleşme konusunda Türkiye'nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, amaçlarının kişilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Yaptıkları işin, insan-yük ve data taşımak olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, dijital dönüşümün özellikle pandemi süreci ile birlikte öngörülemeyen şekilde hızlandığını ve kıymetinin katlandığını aktardı.

Türkiye'nin dijitalleşme konusunda dünyanın gerisinde kalmasının mümkün olmadığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hatta o noktanın daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu konuda çok iddialıyız. Türkiye olarak, dijitalleşme konusunda dünyanın üst noktalarındayız. Bakanlık olarak, havada, karada, denizde, uzaya gönderdiğimiz uydularımızla birlikte dijital dönüşümü en üst seviyede yaşıyoruz ve vatandaşlarımıza yaşatıyoruz, yaşatmayı sürdüreceğiz.

5G dünyada da çok tartışılıyor. Buna yönelik önemli çalışma var. Türkiye olarak biz de buna yönelik altyapımızı hazırlıyoruz. Burada en önemlisi yerli ve milli teknolojiler kullanmak. 5G dünyada da oturmuş bir sistem değil, biz de oradan geri kalmıyoruz. 5G'ye hazırlıklarımıza hızlı şekilde devam ediyoruz. Zamanı geldiğinde, dünya ile birlikte zamanı geldiğinde, biz de 5G'ye geçeceğiz."

Mikro mobilitenin günlük hayattaki önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, bu araçların sağlık, zaman tasarrufu ve mesafe için çok önemli olduğunu, bu konunun önem verdikleri konular arasında yer aldığını aktardı.

"Hem mikro mobilite hem akıllı şehirler gündemimizin birinci sırasında yer alıyor"

Adil Karaismailoğlu, "Hem mikro mobilite hem akıllı şehirler gündemimizin birinci sırasında yer alıyor. Ülkemiz en gelişmiş akıllı teknolojileri kullanan bir ülkelerinden biri. Bunu çok daha artıracağız. Uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor. Bunları birbirine bağlamak için, bağımsız uygulamaları birbirine birleştiren yoğun bir çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kişilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve hedeflerinin de bu olduğunu aktaran Karaismailoğlu, yatırımları buna göre yaptıklarını söyledi.

"Dijitalleşme girişimcilerin önünü açtı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yerli ve milli teknolojiye verdikleri öneme değinirken, dijital dönüşümün girişimciliğe katkıları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dijitalleşmenin girişimcilerin önünü açtığına işaret eden Karaismailoğlu, "Gençlerimiz, evlerinden teknolojiye katkıda bulunup dijitalleşme ile çok önemli adımlar atabiliyorlar. Biz de Bakanlık olarak bu A-Ge çalışmalarına yeterli desteği vermek için ince eleyip sık dokuyarak çalışıyoruz. Onların önünü açacak uygulamaları yapmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi sürecinin günlük hayattaki etkilerine de değinen Karaismailoğlu, mart ayından bu yana yaşamın akışı ve ihtiyaçların değiştiğini anlattı.

Değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, dijitalleşme alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu çalışmalar içinde çevreye duyarlılık konusuna ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "e-ticaret, lojistik konularının da salgın sürecinde ne kadar önemli olduğunu anladık. Bu yüzden PTT'de çok büyük bir dönüşüm hazırlığı içindeyiz şu an. Demir yolunda lojistik olarak yük hareketinde şu an yüzde 5'lerdeyiz. Bunu kısa zamanda yüzde 10'lara, 20'lere çıkarma hedefindeyiz." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, Otomobil, Türkiye, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 3. Türkiye 2023 Zirvesi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi Yargıtay, el hareketi yapıp "Nah alırsın" demeyi suç saydı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı
Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı         
15:31
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı         
15:07
Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı         
14:50
Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat "Bold" Marmaris'e geldi         
14:27
Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum         
14:24
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler         
13:33
Barajda balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni bulundu Barajda balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni bulundu         
13:29
Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek         
13:19
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 15:46:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3. Türkiye 2023 Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei