3 ülkede alarm veren gelişme! Kuruyan Tuna enerji krizini derinleştirdi - Son Dakika
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3 ülkede alarm veren gelişme! Kuruyan Tuna enerji krizini derinleştirdi

3 ülkede alarm veren gelişme! Kuruyan Tuna enerji krizini derinleştirdi
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Avrupa'nın en önemli su kaynaklarından Tuna Nehri'nde aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi tarihi dip seviyelere geriledi. Macaristan, Romanya ve Sırbistan'da nükleer ile hidroelektrik santrallerinin üretimi ciddi oranda azalırken, enerji krizini önlemek için elektrik tüketimine kısıtlamalar getirildi ve bazı sanayi tesislerinde üretime ara verildi.

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve kuraklık, kıtanın en önemli su kaynaklarından biri olan Tuna Nehri'ni kritik seviyeye getirdi. Nehirdeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi, başta nükleer santraller olmak üzere enerji üretim tesislerini olumsuz etkiledi.

TUNA'DA TARİHİ DÜŞÜŞ

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nin su seviyesi hafta başında 10 santimetreye kadar gerileyerek, 2018 yılında ölçülen 33 santimetrelik önceki rekorun da altına düştü. Bölgede hava sıcaklıklarının 38 dereceye ulaşması ve yakın dönemde yağış beklenmemesi endişeleri artırdı.

3 ülkede alarm veren gelişme! Kuruyan Tuna enerji krizini derinleştirdi

NÜKLEER SANTRALDE ÜRETİM BÜYÜK ORANDA AZALDI

Reaktörlerini Tuna Nehri'nin suyuyla soğutan ve Macaristan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Paks Nükleer Santrali'nde günlük elektrik üretimi 2 bin megavattan 240 megavata kadar düştü.

Kriz nedeniyle Macaristan hükümeti büyük sanayi kuruluşlarına elektrik tüketim kısıtlaması getirirken, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Ayrıca elektrikli tren seferlerinde de saat sınırlamasına gidildi.

ROMANYA'DA PATLAYICILI MÜDAHALE

Romanya'da da benzer bir tablo yaşandı. Yetkililer, Cernavoda Nükleer Santrali'ne daha fazla su ulaşmasını sağlamak amacıyla nehir yatağındaki kayaları 180 kilogram patlayıcı kullanarak havaya uçurdu.

3 ülkede alarm veren gelişme! Kuruyan Tuna enerji krizini derinleştirdi

Ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan santralde düşük su seviyesi nedeniyle bir reaktör devre dışı bırakılırken, ikinci reaktör için de risk oluştu.

OTOMOBİL FABRİKALARI ÜRETİME ARA VERİYOR

Enerji krizinin büyümesini önlemek isteyen Romanya hükümetinin talebi üzerine otomobil üreticileri Dacia ve Ford, 19 Ağustos'a kadar üretime ara verme kararı aldı.

Öte yandan Sırbistan'da da Tuna Nehri'ndeki çekilme nedeniyle ülkenin ana hidroelektrik santralinin kapasitesinin yalnızca yüzde 20 ile çalışabildiği bildirildi.

Macaristan, Tuna Nehri, Sırbistan, Romanya, Enerji, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Tuna Nehri 3 ülkede alarm veren gelişme! Kuruyan Tuna enerji krizini derinleştirdi - Son Dakika

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