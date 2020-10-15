3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Afiş Tasarım Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Bu yıl Yunus Emre anısına düzenlenen 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivalinin Afiş Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Yarışmaya başvuran 87 eser arasından Esin Güler'in "Dostluk" temalı eseri, festivalin resmi afişi olarak seçildi.

Yarışmaya katılan eserler, Grafik Tasarım Sanatçısı Abdüsselam Ferşatoğlu, Festival Genel Koordinatörü Mehmet Lütfi Şen, Festival Başkanı Faysal Soysal, Yönetmenler Ramazan Kılıç, Nihal Şen ve Sosyal Medya Danışmanı Uğur Topal tarafından değerlendirildi.

İlk yılından itibaren düzenlediği atölyelerle kısa film sektörüne destek veren Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl da düzenleyeceği atölye ve online etkinliklerle kısa film sektörüne katkı sunmaya devam edecek.

Festival kapsamında 3 Aralık'ta "Kısa Film Sektöründe Dağıtım Problemi" başlıklı çevrim içi etkinlikte, sektörün önemli temsilcileri ve yönetmenler ile kısa film sektöründeki dağıtım problemine dikkat çekilecek.

Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, Yönetmenler Belkıs Bayrak, Onur Yağız ve Ramazan Kılıç ile Ninova Films Distribütörü Dağıtımcı Uğur Şahin'in yer alacağı etkinliğe sinemaseverler de katılabilecek.

Son başvurunun 20 Kasım olduğu etkinliğe başvuru için güncel CV ve neden katılmak istendiğine dair bir paragraflık motivasyon metninin, info@dostlukfilmfestivali.com adresine gönderilmesi gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen festival 4, 5 ve 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.