3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2) - Son Dakika

3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2)

7 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması BM, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in sinevizyon bağlantısı ile konuşması Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuly'nin konuşması Ürdün Kralı 2.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması

BM, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in sinevizyon bağlantısı ile konuşması

Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuly'nin konuşması

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Haşim bin Hüseyin'in konuşması

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in konuşması

Gambia Gençlik ve Spor Bakanı Hadremmeh Sidibeh'in konuşması

ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (2)

3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (2)

Ahmet Altay Cengizer, Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:47 Kaynak: AA
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