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3'üncü Gazi Yarı Maratonu'nun sonuçları belli oldu - Son Dakika

3'üncü Gazi Yarı Maratonu'nun sonuçları belli oldu

21.12.2021 08:36
3'üncü Gazi Yarı Maratonu'nun sonuçları belli oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığı, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen 21 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu ve 10 kilometrelik Yol Koşusu, renkli görüntüler ve kıyasıya mücadeleyle sona erdi.

Antep Savunması'nda verilen 6 bin 317 şehidin anısına yapılan 21 kilometrelik yarı maratonda genel klasmanda erkekler kategorisinde Ersin Tekal birinci olurken, kadınlarda Fatma Karasu parkur rekorunu kırıp bitiş noktasına gelen ilk atlet oldu. Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bütün engellemelere karşı bu şanlı şerefli şerefli tarihten aldığımız ilhamla ikinci yüzyılın destanını yazacağız" vurgusunu yaptı.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

72 YAŞINDAKİ BÜYÜKŞEHİR SPORCUSUNA ONUR ÖDÜLÜ!

65 yaşında Gaziantep Büyükşehirspor Kulübü sporcusu olarak Romanya'da bronz madalya alan, Avrupa ve Balkanlarda düzenlenen yarışlarda kendi kategorisinde de birinciliği olan 72 yaşındaki Gazel Demiray'a onur ödülü verildi.

ŞAHİN: 25 ARALIK'TA, CUMHURBAŞKANIMIZLA DÜNYAYA "GAZİ ŞEHRİN TORUNLARI OLARAK KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" MESAJINI VERECEĞİZ

Ödül töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin dört bir yanından sesi ve nefesi ile Gazi'nin torunları olarak Gazi şehire geldikleri için katılımcılara teşekkür ederek "Türkiye, gençlerle koşuyor. Yüzyıl önce ecdat açlığa, yoksulluğa direndi, her şartta zafere odaklanarak 6 bin 317 şehit ile şehrimiz 'Gazi' oldu. Bu tarih, şeref, geçmiş bizim. Yüzüncü yıldayız. 'Şartlar, zaman değişse de vazifemiz hep aynı. 25 Aralık'ta 100'üncü yıl etkinliklerimizi himayelerine alan Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'te olacak. Hep birlikte bütün dünyaya 'Gazi şehrin torunları olarak koşmaya devam edeceğiz' mesajını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SEVGİ, MUHABBET, KARDEŞLİK, ÇOK ÇALIŞMA OLAN GAZİANTEP MODELİNİN DÜNYA MODELİ OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Konuşmasında artık yeni hedeflerin belirlendiğinin altını çizen Şahin: "Her şartta çalışmak, her şartta güçlü olmak zorundayız. Eğitim ve bilim ülkesi Türkiye için hep beraber Gaziantep'ten koşmaya hazırız. Türkiye koşuyor. İkinci yüzyılın destanını sizinle, sporcularımızla yazacağız. Zerdali çekirdeğinden açlığa dayanan şehir 'Lezzetin Başkenti' oldu. Mağaraların içerisindeki barutlarla yaptığı cephane ile bugün 10 milyar dolar ihracatı ile dünyanın gıdasını, maskesini, tekstilini, halısını üreten 'Sanayi Şehri' olduk. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak yaptığımız çalışmada OECD 'Şampiyon Şehir' olduk. Beraberinde 'Yeşil Şehir' olduk. Büyük bir bereket var. Aydınlık yarınlara geleceğe koşuyoruz. Gaziantep modelini sevgi, muhabbet, kardeşlik, çok çalışma ve güçlü olma modelini bütün dünyaya model yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Aydınlık yarınlar bizim. Şehr-i Emin olarak bu şehirdeki herkes ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"SPOR BİRLEŞTİRİR, KARDEŞLİK, SEVGİ, MUHABBETTİR, BİRLİKTE HEDEFE KİTLENMEK VE HER ZAMAN HEDEFE ULAŞMAKTIR"

Başkan Şahin, son bölümde katılımcılara teşekkür ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim', Sayın Cumhurbaşkanımız 'Spor ne kazanma hırsı, ne kaybetme korkusudur. Tek kelimeyle özgüvendir' diyor. Birinci veya ikinci bunlar tamamen bir gösterge. Hepiniz bütün sporcular birinci. Spor birleştirir, kardeşliktir, sevgi, muhabbettir, birlikte hedefe kitlenmektir ve her zaman hedefe ulaşmaktır, 'Koş Türkiye Koş' diyorum" dedi.

Gaziantep'te yağmurlu havada kazasız, sporcular sakatlanmadan organizasyonu tamamladığını aktaran Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ise: "Ben atletizim camiası adına bugün burada yarışanlara teşekkür ediyorum. Bu soğuk ve yağmurlu havada katılımları bizi memnun ve mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GAZİ YARI MARATONU VE 10 KİLOMETRE SONUÇLARI

21 Kilometre Yarı Maraton Erkekler Genel Klasmanda Ersin Tekal birincilik olurken, ikinciliği Hüseyin Can, üçüncülüğü ise Ramazan Baştuğ aldı.

21 Kilometre Yarı Maraton Kadınlar Genel Klasmanda birinci Fatma Karasu, ikinci Esma Aydemir, üçüncü Burcu Suatar oldu.

10 Kilometre Yol Koşusu Erkekler Genel Klasmanda, birinci Süleyman Bekmezci olurken, ikinci Ayetullah Aslanhan, üçüncü Ömer Amaçtan oldu.

10 Kilometre Yol Koşusu Kadınlar Genel Klasmanda, birinci Sümeyye Erol, ikinci Sabriye Güzelyurt, üçüncü olarak da Ezgi Kaya yer aldı.

3'üncü Gazi Yarı Maratonu'nun sonuçları belli oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep, Türkiye, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 3'üncü Gazi Yarı Maratonu'nun sonuçları belli oldu - Son Dakika


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