3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı - Son Dakika
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3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı

18.04.2022 13:14

Şanlıurfa'da yaşayan küçük Fatma, havuç vermek istediği eşeğin ısırması sonucu başından yaralandı. Saçlı derisi ve yüzünün büyük bölümünde hasar oluşan 3 yaşındaki küçük kızın göz kapağı da ısırık sonucu koptu. Fatma'nın kopan göz kapağı başarılı bir ameliyatla boyun bölgesinden alınan dokuyla yeniden yapıldı.

Eşeğin ısırması sonucu saçlı derisi ve yüzünün büyük bölümünde hasar oluşan 3 yaşındaki Fatma, ailesi tarafından götürüldüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Gaziantep'teki bir özel hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Fatma'nın saç derisi ve yüz kısmı onarılırken, kopan göz kapağı da boyun bölgesinden alınan dokuyla yeniden yapıldı.

Eşeğin ısırdığı küçük Fatma'ya, boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı

"GÖZ KAPAĞINI OYNATABİLECEK"

Operasyonu gerçekleştiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktoru Abdulkadir Calavul, Fatma'nın kendilerine geldiği ilk anda durumunun kötü olduğunu ve geç kalınmış bir ameliyat olmasına rağmen başarılı geçtiğini söyledi.

Eşeğin ısırdığı küçük Fatma'ya, boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı

MİNİK FATMA TABURCU OLACAK

Fatma Arslan'ın yeni göz kapağını oynatabileceğini belirten Calavul, "Minik kızımız oyun oynadığı sırada eşeğe havuç vermek isterken saldırıya uğruyor. Eşek tarafından ısırılınca saçlı derisi ve göz kapağı kopmuştu. Bize geldiğinde olayın üzerinden 1 gün geçmişti ve yaraları çok kötüydü. Ameliyatının ardından 1-2 gün kadar yoğun bakımda takibini yaptık. Operasyonda saçlı derisini üzerine diktik. Boynundan deri alıp yeni bir göz kapağı yaptık. Bugün biraz daha toparlandığı için gözlerini tamamen açmış durumda. Bugün de taburcu edeceğiz inşallah. İlerleyen zamanlarda belki 1-2 ameliyat daha gerekebilir" diye konuştu.

Fatma'nın babası Ömer Arslan, eşeğin evinin önünde bağlı olduğunu ve bir anlık dalgınlıkları sonucu kızlarını ısırdığını söyleyerek, operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

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Tıp Fakültesi Hastanesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı - Son Dakika
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