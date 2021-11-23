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3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı - Son Dakika

3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı

23.11.2021 14:07
3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir üretici, kendi imkanlarıyla 3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir üretici, kendi imkanlarıyla 3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti. Yetiştirdiği sumak ağaçlarının her birinden 40 kilo sumak ele eden üretici, yüzde 200 verim aldı.

Doğal antibiyotik olarak bilinen sumak bitkisi Baskil'de yetiştirildi. Hem yaprağı hem de ürünü ile tıp sektöründe de kullanılan sumağın, insan vücuduna da birçok faydası biliniyor. Sumak ağacını Baskil'de yetiştiren üretici Ersan Arslan, bir ağaçtan yaklaşık 40 kilo sumak elde ettiğini, ürettiği sumağın pazarlamasında hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Kilosunun 44 liradan alıcı bulduğu sumağın ağacının suya ihtiyaç duymadan çok kolay bir şekilde yetiştiğini anlatan Arslan, "Baskil'de 3 yıl önce sumak ağacı ektik. Ekin verecek mi diye denemek istedik. Baskil'in kayısısı çok meşhur, patentini Malatya aldığı için biz de sumağı denedik. Sumak ağacı acaba Baskil'de yetişir mi diye görmek istedik. 3 yıl içerisinde ürün bize katma değer kattı. Denemek için bir ağaç ektik ve yüzde 200 verim aldık" dedi.

Sumağın ihracata açık bir potansiyeli olduğunu belirten Arslan, Baskil'de yetişen sumağın teşvik edilmesi ve bir marka haline gelmesi için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. Arslan, "Bu ağacın birçok özelliği var. Sumak ağacına su verilmesine gerek yok, kendi kendine gelişen bir ağaç. Alttan kendi kendine tohumlanarak etrafa yayılan bir ağaç" diye konuştu.

3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı
3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı
3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı
3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı
3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı
3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı
3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı

Ersan Arslan, Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 yıl önce 10 sumak ağacı dikti, yüzde 200 verim aldı - Son Dakika


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