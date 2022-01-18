3 yıl önce boğarak öldürüp gömdüğü eşi için kayıp ihbarında bulununca yakayı ele verdi - Son Dakika

İzmir'de yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa (45), eşi Sinem Karaboğa (38)'ya ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa'yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti. Ferat Karaboğa, 3 yıl önce boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin'in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.

KISKANÇLIK MESELESİ

Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karaboğa'nın cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ferat Karaboğa'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür" ifadelerine yer verdiği görüldü.