Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
01:00 Çember: Hayalet Gemi
03:20 Kara Sevda
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
09:00 Menajerimi Ara
10:00 Ah Nerede
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:45 Aramızda Kalsın
15:15 En Güzel Bölüm
15:45 Menajerimi Ara
16:30 En Güzel Bölüm
17:00 Kanlı Nigar
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Parker
22:30 Bir Demet Tiyatro
23:15 Bir Demet Tiyatro
23:45 Menajerimi Ara
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika