Engelliler ve SAT komandolarından 100. yıl Zafer dalışı - Son Dakika
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Engelliler ve SAT komandolarından 100. yıl Zafer dalışı

29.08.2022 14:09
Engelliler ve SAT komandolarından 100. yıl Zafer dalışı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılına ithafen bröveli engelliler ve Su Altı Taarruz (SAT) komandoları Marmara Denizi'nde Zafer Dalışı gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılına ithafen bröveli engelliler ve Su Altı Taarruz (SAT) komandoları Marmara Denizi'nde Zafer Dalışı gerçekleştirdi. Kardak Kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'nin de eşlik ettiği dalgıçlar, su yüzüne çıkışta 100 metrekarelik Türk Bayrağı açtı.

Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, Beykoz'daki SAT Komutanlığı'na gitti.

Toplamda 26 kişiden oluşan dalış ekibinin 6'sını Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri oluşturdu. Anadolu Kavağı Su Altı Taarruz Komutanlığı'nda gerçekleşen program açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğe, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

100. YILA ÖZEL 100 METREKARELİK TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Kamuflajlarını giyen Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri, SAT komandolarıyla birlikte suya tüplü dalış gerçekleştirdi. 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Kardak Kayalıkları'na Türk bayrağını diken timde görevli olan Tuğamiral Ercan Kireçtepe de dalgıçlara eşlik etti. Dalgıçlar, su yüzüne çıktıklarında Türk Bayrağı açıp fotoğraf çekildi.

"TÜRK BAYRAĞINI SU ALTINDA AÇARAK BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Tuğamiral Ercan Kireçtepe 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine değinerek, "Bize bu büyük zaferi kazandıran büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Denize ve su altına gönül veren siz değerli misafirlerimize Atatürk'ün, 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız' sözünü hatırlatmak isterim. Bu belli ülkü doğrultusunda tüm en aşarak yanımızda bulunan değerli dalgıç arkadaşlarımızla büyük zaferin 100'üncü yıl anısına çok güzel bir dalış gerçekleştireceğiz. Bu cesareti gösteren tüm dalgıç arkadaşlarımıza yürekten tebrik ediyorum. Dalışta 100'üncü yıl anısına tam 100 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını su altında açarak bir ilki gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİKLERİMİZİ COŞKULU BİR ŞEKİLDE KUTLAMAK İSTEDİK"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anarak başladı. Özdemir, "Bandırma Üniversitesi, Su Altı Taarruz Komutanlığı ve Su Altı Federasyonu ile düzenlediğimiz programı güzel bir günde, Beykoz'daki Su Altı Taarruz Komutanlığı'nda gerçekleştiriyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak 100'üncü yıl etkinliklerimizi coşkulu bir şekilde kutlamak istedik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılında dün akşam Güneşli Balkan Türkleri Federasyonuyla beraber güzel bir konser programıyla bu yılı idrak ettik. Bugün de yine ilgili birimlerle su altı dalışımızı gerçekleştireceğiz. Dalışımızda Bağcılar Belediyesi'nin engelliler merkezindeki su altı dalgıçları da yer alacak. Birazdan da su altında 100 metrekarelik Türk bayrağının açılmasıyla güzel bir ana hep birlikte şahitlik etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Dalış yapmayı çok sevdiğini söyleyen Muhammet Ali Aktaş (25), "30 Ağustos Zafer Bayramı için dalış yapıp, deniz altından Türk Bayrağı çıkarttık. Çok teşekkür ederim gurur duyuyorum" dedi.

Barış Saçu'nun (20) velisi Sevda Gül Saçu ise "İlk kez havız dışında bir yerde dalış yaptı ve bize Türk bayrağını çıkartma gurunu yaşattı çok mutluyum. Tabi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde denizden bayrağı çıkartması da ayrı bir gurur verdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz, çok güzeldi" diye konuştu.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Marmara Denizi, su, Güncel, Son Dakika

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