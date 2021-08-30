30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü - Son Dakika

Törenin ardından ilçe şehitliği ziyaret edildi ve burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Protokol üyeleri, törenin ardından Bağlıca Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Boğa'nın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Törene, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan , Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk , Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak , Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu ile kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa 'nın Sarıgöl ve Kula ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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