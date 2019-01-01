30 Araç Kar Nedeniyle Yolda Kaldı
16 dakika önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sındırgı- Akhisar
yolunun Kertil mevkiinde yolda kalan 30 araç belediye ve karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Sındırgı-Akhisar karayolunun Kertil mevkiinde yoğun kar yağışı araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu. Sındırgı Belediyesi ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yolda kalan araçlara ulaşıldı. Belediye ekipleri yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ve çay dağıttı. Araç
sürücüleri soğuk ve kar yağışı sırasında kendilerine yardımcı olan Sındırgı Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Sındırgı Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine atılan SMS'de Balıkesir, Simav
, Demirci, Gördes
ve Akhisar yönüne seyahat edecek vatandaşların zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.
(Murat Seyman/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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