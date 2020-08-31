Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Ehl-i Beyt Aşkına
00:20 Ya İstiklal Ya Ölüm
01:35 Diriliş Ertuğrul
02:10 Filinta
02:30 Diriliş Ertuğrul
03:40 Keşif
04:15 Yedi Numara
04:35 İncir Ağacı
05:00 Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi
05:25 Aslan Ailem
05:35 İncir Ağacı
06:40 Shrek 3
08:30 Diriliş Ertuğrul
08:30 Yeşil Deniz
10:30 Diriliş Ertuğrul
10:50 Tozkoparan
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:25 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
12:30 Hangimiz Sevmedik
12:45 Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi
13:30 Tövbeler Olsun
15:40 Kalk Gidelim
16:40 Keşif
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
20:00 Tövbeler Olsun
22:25 Kelebeğin Rüyası
23:15 Ya İstiklal Ya Ölüm
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika