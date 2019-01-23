Son Dakika Haberleri: 31 Mart'taki Yerel Seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı Adaylığı İçin Adı Geçen Mustafa Sarıgül,...

31 Mart'taki Yerel Seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı Adaylığı İçin Adı Geçen Mustafa Sarıgül,...

1 saat önce

IHAAW123034-SIY/23-01-2019- 31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart'taki Yerel Seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı Adaylığı İçin Adı Geçen Mustafa Sarıgül,..., System.String[]
IHAAW123034-SIY/23-01-2019

- 31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına, yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. 23.01.2019 12: 30: 34 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Şişli, Politika
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