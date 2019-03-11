31 Mart Yerel Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulaları Belli Oldu.
1 saat önce
IHAAW101159-SIY/11-03-2019- 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu.
IHAAW101159-SIY/11-03-2019
- 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Pusulalar ilk kez İhlas Haber Ajansı
tarafından görüntülendi. 11.03.2019 10: 11: 59 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:17 Kaynak: İHA
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