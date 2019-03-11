Son Dakika Haberleri: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulaları Belli Oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulaları Belli Oldu.

1 saat önce

IHAAW101159-SIY/11-03-2019- 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Kullanılacak Oy Pusulaları Belli Oldu., System.String[]
IHAAW101159-SIY/11-03-2019

- 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Pusulalar ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. 11.03.2019 10: 11: 59 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Politika
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