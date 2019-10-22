32 Kişilik Grup, Gaziantep'i keşfetti!

Tarihi, turistik ve kültürel içerikli düzenlenen 3 günlük programa; İsveç Ystad Belediye meclis üyesi ve Sosyal Demokrat Politikacı Cecilia Olson Karlsson, Büyük Polonya Voyvodalığı Başkan Vekili Krzysztof Grabowskı'nın yanı sıra, Hırvatistan'dan 1, İsveç'ten 5, Letonya'dan 10, Polonya'dan 9, Slovenya'dan 2 ve Ukrayna'dan 1 koordinatör olmak üzere toplam 30 kişilik bir grup katıldı.

Divan Otel'de gerçekleştirilen toplantıda; ziyaretçilerle etkileşimde bulunuldu. Toplantının ardından Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, Gaziantep'in gastronomik dokusunun yanı sıra kentin güçlü tarihi ve kültürel yönü hakkında bilgilendirildi. Çelebioğulları'nda baklava atölyesiyle başlayan ikinci günkü programda, planlanan Kültür Yolu Gezisi, hava muhalefetiyle yarıda kesildi, söz konusu programın yerine Hamam Müzesi ziyaret edildi, Mutfak Sanatları Merkezi'nde (MUSEM) Peynirli İrmik Helvası atölyesi gerçekleştirildi. Zincirli Bedesten, Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'nı gezen ziyaretçiler, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi (MSM)'de Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Berk'le birlikte öğle yemeği yedi. Berk, ziyaretçilere "hoş geldin" dedi, İsveç yerel siyasetçisi Cecilia Olson Karlsson'la ikili görüştü. Oğuzeli Belediyesi'ne hareket eden grup, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'la buluştu. Konferans Salonu'nda organize edilen toplantıda Kılıç, Alanya Belediye Başkanı Yücel ve Avrupa Mutfak Mirasları Koordinatörü Niclas Fjellström konuşmalarında karşılıklı iyi niyet beyanlarını iletti. Oğuzeli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Şire ve Bastık Atölyesi düzenlendi.

Rumkale gezisi için yola çıkan ziyaretçiler, Rumkale bot turuna katıldı. Rumkale'nin antik ve yakın tarihi hakkında bilgiler edinen misafirler, üç günlük programını tamamladı.