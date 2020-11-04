33 saatlik güvenlik kamerası izlenince yakayı ele verdi - Son Dakika

Malatya'da bir kişinin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan şüpheli, polisin 62 noktada toplam 33 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şahsın telefon ile konuştuğu esnada kapkaça uğradığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri şahsın cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. Bölgedeki 62 noktada yer alan şehir polis ve güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 33 saatlik görüntüleri izleyerek kapkaçı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler kimliği tespit edilen M.A. isimli şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. - MALATYA