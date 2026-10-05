33 Ülkeden 175 Gencin Geliştirdiği Projeler TEKNOFEST’te 3 Derece Elde Etti - Son Dakika
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33 Ülkeden 175 Gencin Geliştirdiği Projeler TEKNOFEST’te 3 Derece Elde Etti

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33 Ülkeden 175 Gencin Geliştirdiği Projeler TEKNOFEST’te 3 Derece Elde Etti
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Hayrat Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren ATİLAB Teknoloji Platformu, farklı ülkelerden Türkiye’de eğitim gören öğrencileri teknoloji üretimi etrafında buluşturuyor. 33 ülkeden, 63 üniversiteden 175 takım üyesinin yer aldığı platform bünyesindeki ekiplerin geliştirdiği 9 proje, TEKNOFEST Güneydoğu’da finale kaldı. Final etabında üç proje, iki Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Üç projeden Türkiye derecesi

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nda Türkiye ikinciliği elde edilirken, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’nın Sağlık kategorisinde Türkiye ikinciliği kazanıldı. Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışması’nda ise Türkiye üçüncülüğü elde edildi.

Farklı ülkelerden öğrenciler aynı projelerde buluşuyor

Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, akademik birikimlerini farklı disiplinlerden ekip arkadaşlarıyla birleştirerek ortak projeler geliştiriyor.

Ekipte Yemen, Özbekistan, Suriye, Somali, Çad, Malezya, Sudan, Mısır ve Endonezya gibi ülkelerin yanı sıra Filistin’den, özellikle Gazze’den gelen öğrenciler de bulunuyor. Robotik, yapay zekâ, elektronik, yazılım, mekanik tasarım ve otonom sistemler gibi alanlarda çalışan öğrenciler, projelerin tasarım, üretim ve test süreçlerinde birlikte görev alıyor.

Geçmişten Bugüne ATİLAB’ın TEKNOFEST Dereceleri

Platformun yarışmalardaki dereceleri önceki yıllara da uzanıyor. 2024 yılında TEKNOFEST Robolig Üniversite ve Üzeri Seviyesi’nde Türkiye ikinciliği, 2025 yılında ise İnsansız Kara Aracı Yarışması’nda Türkiye birinciliği ve TEKNOFEST Robolig Lise Seviyesi’nde Türkiye ikinciliği elde edildi.

Standa yoğun ilgi

TEKNOFEST Güneydoğu’da kurulan ATİLAB standında, farklı mühendislik alanlarında geliştirilen projeler ve sistemler ziyaretçilere tanıtıldı. Stantta İnsansız Kara Aracı, Robotaksi, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket, İleri Otonom Sistemleri, Hava Savunma Sistemleri, İnsansız Deniz Aracı, Sanayide Robotik Teknolojiler, Robolig ve TÜBİTAK 2242 Sağlık Projesi sergilendi. Ziyaretçiler, sistemleri inceleyerek ekip üyelerinden projelerin çalışma prensipleri ve geliştirme süreçleri hakkında bilgi aldı.

“Başarımızın temelinde takım ruhu ve problem çözme becerileri var”

ATİLAB Teknoloji Platformu Yöneticilerinden Emre Gürbüz, elde edilen derecelerin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“ATİLAB bünyesinde lise ve üniversite düzeyinde, farklı alanlarda yarışan takımlarımız bulunuyor. Teknik üniversitelerin donanımlı atölyeleri ve güçlü sponsor desteğiyle yarışan rakiplerimize karşı çok daha mütevazı imkânlarla mücadele ediyoruz. Gençlerimizi bu başarıya taşıyan şey; takım ruhu, birlikte çalışma disiplini ve problem çözme becerileri oldu. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve danışmanlarımızı tebrik ediyorum.”

TeknofestTürkiyeSon Dakika

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SON DAKİKA: 33 Ülkeden 175 Gencin Geliştirdiği Projeler TEKNOFEST’te 3 Derece Elde Etti - Son Dakika
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