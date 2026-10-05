Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler - Son Dakika
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Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

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Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler
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ABD'de TikTok'ta kendisini "demonolog" ve "Grey Hat Hacker" olarak tanıtan 36 yaşındaki Mark Stephen Asea, kadınların özel bilgilerine izinsiz erişmek ve bunları sosyal medyada paylaşmakla suçlandı. Bir kadın hakkında 100'den fazla video yayımladığı belirtilen Asea yeniden tutuklanırken, kefaleti 35 bin dolar olarak belirlendi.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki TikTok içerik üreticisi Mark Stephen Asea, kadınların özel bilgilerine izinsiz erişerek bunları sosyal medyada paylaşmakla suçlanmasının ardından yeniden tutuklandı.

Sosyal medya profilinde kendisini "demonolog", "Grey Hat Hacker", "empati" ve "durugörü sahibi" gibi ifadelerle tanımlayan Asea, 30 Eylül'de Port St. Lucie'deki evinde gözaltına alındı. Asea hakkında bilgisayar kullanıcısına karşı suç kapsamında ağır ceza gerektiren bir suçlama yöneltildi ve kefalet bedeli 35 bin dolar olarak belirlendi.

KADINLARIN ÖZEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Polis belgelerine göre soruşturmanın merkezinde iki kadının şikayeti bulunuyor. Kadınlar, Asea'nın kişisel ve özel bilgilerine eriştiğini ve elde ettiği bazı verileri TikTok'taki paylaşımlarında kullandığını ileri sürdü.

Kadınlardan biri, Asea'nın kendisine ait şifreyi, telefonuna ilişkin kimlik bilgilerini ve son internet alışverişlerini bildiğini söyledi. Kadın ayrıca banka bilgilerine de erişilmiş olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.

KAPALI GRUBA SAHTE HESAPLA GİRDİĞİ ŞÜPHESİ

Kadının ifadesine göre söz konusu şifre yalnızca TikTok'taki kapalı bir grup sohbetinde paylaşılmıştı. Asea'nın bu grupta bulunmadığını söyleyen kadın, onun sahte bir hesap kullanarak gruba girmiş olabileceğinden şüphelendiğini anlattı.

Polis tarafından incelenen bir videoda Asea'nın kadının şifresinden söz ettiği ve son 10 internet alışverişini bildiğini öne sürdüğü belirtildi.

BİLGİSAYARINA UZAKTAN BAĞLANMASINA İZİN VERDİ

İkinci kadının yaşadıkları ise teknik destek talebiyle başladı. Kadın, Ekim 2025'te bir uygulamadaki sorunu çözmesi için Asea'nın bilgisayarına uzaktan bağlanmasına izin verdiğini anlattı.

Kadının iddiasına göre Asea daha sonra, kendisi odadan ayrıldığında bilgisayara bir tür virüs yerleştirdiğini ve bu sayede bilgilerine haberi olmadan erişebildiğini söyledi. Kadın böyle bir erişime hiçbir zaman izin vermediğini belirtti.

ÖZEL FOTOĞRAFI TIKTOK'TA ORTAYA ÇIKTI

Kadının telefonundaki özel bir Telegram mesajında bulunan fotoğrafın daha sonra Asea'nın TikTok paylaşımlarından birinde ortaya çıktığı da öne sürüldü.

Asea'nın fotoğrafın WhatsApp'taki bir konuşmadan geldiğini söylediği, ancak kadının polise görüntünün Telegram'daki özel mesajında bulunduğunu gösteren ekran görüntüsünü sunduğu belirtildi.

TELEFONUN GPS'İNDEN TAKİP ETTİĞİ İDDİASI

Asea hakkındaki dikkat çekici suçlamalardan biri de kadınlardan birinin konumunu cep telefonu üzerinden takip ettiği iddiası oldu.

Polis kayıtlarına göre Asea'nın bir videosunda kadının telefonundaki GPS sayesinde konumunu tespit edebildiğini ima eden ifadeler kullandığı belirtildi. Ayrıca kadının kullandığı aracın plakasını bildiğini de öne sürdüğü aktarıldı.

BİR KADIN HAKKINDA 100'DEN FAZLA VİDEO

Soruşturmayı yürüten ekipler, Asea'nın kadınlardan birinden bahsettiği 100'den fazla TikTok videosu yayımladığını belirledi. Bazı günlerde aynı kadınla ilgili 6'ya kadar video paylaştığı kaydedildi.

Asea'nın ayrıca bir internet sitesinde kadının dövme yaptırırken çekilmiş fotoğrafını yayımladığı da iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Asea'nın ilk kez nisan ayında takip ve bilgisayara izinsiz erişimle bağlantılı suçlamalar kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ancak söz konusu suçlamalar mayıs ayında savcılık tarafından düşürüldü.

Dosya 24 Eylül'de yeniden açıldı ve Asea hakkında bilgisayar veya elektronik cihaza yetkisiz erişim iddiasıyla yeni suçlama yöneltildi. Asea'nın 19 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Amerika Birleşik DevletleriFloridaDünyaSon Dakika

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