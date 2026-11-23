Küçükçekmece'de ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ters yönde ilerlediği öne sürülen otomobilin ambulansla çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

AMBULANSLA OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AOV 658 plakalı otomobilin ters yöne girdiği sırada vakaya giden ambulansla çarpıştığı ileri sürüldü. İki aracın çarpışmasıyla sokakta hareketli dakikalar yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile ambulans şoförü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Çarpışmaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.